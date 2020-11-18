На Харьковщине пенсионерка пострадала из-за стакана воды

Так, в дом к 77-летней местной жительнице зашел мужчина со своей матерью, чтобы якобы попить воды.

Хозяйка пошла на кухню, а тем временим незваный гость не растерялся и взял со стола ее телефон.

Вернувшись, пенсионерка заметила пропажу и потребовала вернуть украденное, вор начал себя агрессивно вести.

«Мужчина несколько раз ударил хозяйку дома по лицу и потребовал у нее деньги. Когда злоумышленник отвлекся, потерпевшая выбежала на улицу и стала звать на помощь. Злоумышленник заперся у нее в квартире», - говорится в сообщении Нацполиции.

Соседи вызвали полицию, но когда последние прибыли на место преступления, грабитель с подельницей заперлись в доме. Полицейским пришлось выбить дверь, как тут же на них набросился грабитель с ножом. Полицейские задержали неадеквата и теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы от 4 до 6 лет.

Ранее мы писали, что огромное скопление людей в 6-й поликлинике огорошило харьковчан.

В телеграм-канале появилось видео из 6-й поликлинники. Известно, что люди стоят в очереди в кабинет, где принимают анализы крови.

"6 поликлиника, очередь в 1 кабинет приема анализа крови 17.11.20. Не переживайте, вирус и другие болезни передаются только в ресторанах и Кафе в выходные и после 22:00", - пишет автор публикации.

К слову, в харьковском метро люди едва помещаются в вагон, фото:"Вирусом же только в выходные заражаются?".

Как сообщала Politeka, сотни харьковчан взбунтовались против карантина, терпение закончилось: "требуем отставки правительства".

Также Politeka писала, что жена тяжелобольного Кернеса огорошила словами, фото: "Поэтому отдохни, умоляю!".