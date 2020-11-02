У Харкові пішов з життя Почесний громадянин міста, заслужений діяч науки і техніки України, ректор ХНАДУ Анатолій Туренко
1 листопада на 81-му році життя помер ректор Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Анатолій Туренко. Про це повідомили на сайті ХНАДУ.
"Колектив Харківського національного автомобільно-дорожнього університету з глибоким сумом і невимовним гірким болем сумує від величезної втрати почесного громадянина Харкова, ректора Анатолія Миколайовича Туренка", - сказано в повідомленні.
"Померла чудова людина. Співчуваю", " Співчуття"," йде ціла епоха", - пишуть в коментарях харків'яни.
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