У Чугуївському районі Харкова дитину з рваною раною щоки, стегна, пальців руки і травматичною ампутацією кисті доставили в лікарню

Інцидент стався 30 жовтня близько 10:00 в селі Коробочкине, передає newsroom.

Прибувши на місце, правоохоронці з'ясували, що перед інцидентом дитина перебувала у дворі приватного будинку. Хлопчик грав з невідомим предметом, а потім кинув його в паркан, в результаті чого прогримів вибух.

Наразі правоохоронці проводять огляд місця події.

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Як повідомили очевидці, інцидент стався 29 жовтня.

"Чоловік йшов, раптово впав і помер. Імовірно, у нього стався інсульт", - розповіли свідки трагедії.

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