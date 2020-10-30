У Харкові неподалік храму Святого Священномученика Олександра, виявили мертвого чоловіка
Як передають очевидці, інцидент стався 29 жовтня.
"Чоловік йшов, раптово впав і помер. Імовірно, у нього стався інсульт", - розповіли свідки трагедії.
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Раніше ми писали, що уХаркові зафіксували ще сім смертей від китайського вірусу
Станом на 30 жовтня в Харківській області семеро людей померли від китайського вірусу.
Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.
За добу також зафіксували + 659 за добу нових випадків захворювання вірусом.
В Україні рекорд хворих і померлих: станом на ранок п'ятниці, 30 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 378 729 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявлено-8312, померло - 173, одужав - 3394.
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