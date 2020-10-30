У мережі розповіли, як Харків живе в "червоній" зоні

Ресторани знову перейшли в режим доставки, початок нечисленних концертів переноситься на середину дня, і лише Спортзали дивом тримаються на плаву, передає Харків Today.

Громадське харчування і сфера культури насилу пережили перший карантин, але, схоже, їм доведеться надовго затягнути пояси. Два тижні Харків живе в" червоній зоні", а це значить, після 20:00 — не збиратися, масові заходи проводити не можна, а спортом займатися можна тільки на повітрі.

Раніше ми писали, що Харків витратить 30 мільйонів гривень на сіль.

Комунальне підрядне спеціалізоване підприємство з ремонту та будівництва автодоріг Харкова витратить 29 060 000 гривень на покупку дорожньої солі. Відповідний тендер 29 жовтня з'явився на Prozorro.

Такою сіллю взимку посипають дороги, щоб вони не були слизькими.

У документації говориться, що сіль повинна бути кам'яною, вищого гатунку, з протизлежувальною добавкою до 150 грам на тонну. Крупність-3. Всього планується закупити 20 тисяч тонн такої солі без упаковки.

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