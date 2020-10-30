В сети рассказали, как Харьков живет в "красной" зоне

Рестораны вновь перешли в режим доставки, начало немногочисленных концертов переносится на середину дня, и лишь спортзалы чудом держатся на плаву, передает Харьков Today.

Общепит и сфера культуры с трудом пережили первый карантин, но, похоже, им придется надолго затянуть пояса. Две недели Харьков живет в "красной зоне", а это значит, после 20:00 — не собираться, массовые мероприятия проводить нельзя, а спортом заниматься можно только на воздухе.

Ранее мы писали, что Харьков потратит 30 миллионов гривен на соль.

Коммунальное подрядное специализированное предприятие по ремонту и строительству автодорог Харькова потратит 29 060 000 гривен на покупку дорожной соли. Соответствующий тендер 29 октября появился на Prozorro.

Такой солью зимой посыпают дороги, чтобы они не были скользкими.

В документации говорится, что соль должна быть каменной, высшего сорта, с противослеживающей добавкой до 150 грамм на тонну. Крупность – 3. Всего планируется закупить 20 тысяч тонн такой соли без упаковки.

К слову, новая напасть атакует харьковчан, появилось важное заявление: "уже зафиксировано...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине вирус ближе к зиме набирает обороты, медики бьют тревогу: "количество заболевших достигло...".

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