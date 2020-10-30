У Харкові рознесли знімну квартиру

Повідомляється, що в поліцію надійшла скарга на шум, передає sq.com.ua.

Прибувши на місце, поліцейські виявили молодих людей і людину, яка здавала квартиру.

Відомо, що ввечері 28 жовтня чоловік дізнався від сусіда про шум з його квартири. Зайшовши в приміщення, власник побачив кілька п'яних молодих людей і пошкоджені меблі і техніку.

Орендаря квартири на місці не було. За словами заявника, він поїхав у Києві, а ключі від квартири віддав знайомим.

До слова, у Харкові зафіксували ще сім смертей від китайського вірусу.

Станом на 30 жовтня в Харківській області семеро людей померли від китайського вірусу.

Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.

За добу також зафіксували + 659 за добу нових випадків захворювання вірусом.

В Україні рекорд хворих і померлих: станом на ранок п'ятниці, 30 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 378 729 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявлено-8312, померло - 173, одужав - 3394.

До слова, нова напасть атакує харків'ян, з'явилася важлива заява: "вже зафіксовано...".

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