30 жовтня у Харкові оновили карантинне зонування

Харків, Богодухівський та Золочівський райони залишилися в червоній зоні

Всі інші населені пункти Харківської області потрапили в помаранчеву зону

Але "наша влада" зглянулася і ввела ряд послаблень для червоної зони Харкова. Нові обмеження набирають чинності з 2 листопада і діятимуть 14 днів.

"Серед змін - з понеділка виходять на навчання учні 1-4 класів шкіл. Старші класи-дистанційно " - зазначив Кучер.

Важливо відзначити, ситуація з коронавірусом на Харківщині критична. Місць в інфекційній лікарні немає. Лікар говорить, що людей привозять, але класти їх нікуди.





За словами головлікаря лікарні Павла Нартова, всі кисневі точки зайняті, беруть тільки важких хворих. Щоб переглянути відео, натисніть сюди.

До слова, у Харкові зафіксували ще сім смертей від китайського вірусу.

Станом на 30 жовтня в Харківській області семеро людей померли від китайського вірусу.

Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.

За добу також зафіксували + 659 за добу нових випадків захворювання вірусом.

В Україні рекорд хворих і померлих: станом на ранок п'ятниці, 30 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 378 729 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявлено-8312, померло - 173, одужав - 3394.

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