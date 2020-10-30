Дівчина загиблого в страшній авіакатастрофі під Харковом курсанта, опублікувала спогади на своїй сторінці в соцмережі

"Пройшов місяць як 25 вересня , близько 20:45 розбився Ан-26Ш. Я навіть не знаю , що сказати. Я просто хочу що-б він був живий.

Шалено сильно сумую за своєю рідною людиною, чекаю що він повернеться , що це якийсь страшний, дурний сон. Але цього не відбувається і не відбувається", - пише Євгенія.

Також вона написала, що Артем завжди буде поруч, бо душа живе вічно:

"Він поруч зі мною , нехай фізично його немає, але він поруч. Вірити в те , що він помер, я категорично не хочу. Душа живе вічно і єдине у що я вірю , це тепер тільки в нього. Я шалено сильно його люблю і буду любити завжди. Він навічно в моєму серці. Таким як він був зі мною знаю тільки я, і тільки він знав як сильно я його люблю . Тьома той , кого я хочу бачити кожен день, і той якого я ніколи не забуду".

Раніше ми писали, що родичі загиблого в авіакатастрофі під Харковом військового зворушили українців спогадами.

"Він підкорив небо і там залишився назавжди" - так про свого сина Олега Козаченка говорить його мати. Бортовий авіаційний технік - один з 26-ти військових, загиблих в авіакатастрофі АН-26 під Чугуєвим.

Олегу Козаченку було 40 років. Дитинство своє він провів у Городні, потім пішов в армію і служив у військовій частині в Чугуєві. Потім пішов вчитися на факультет комп'ютерних технологій. А більше 10 років тому пов'язав своє життя з авіацією.

Чоловік спочатку працював бортовим механіком, а потім-техніком. Всього за кілька днів до авіакатастрофи він дзвонив мамі.

"Літак доставили нам 100-річний. Потертий такий і ми будемо на ньому курсантів вчити. Так, а куди курсантів на нього садити? Ти там парашут одягай, якщо треба буде стрибати, то стрибнеш. Він сміється і каже: "Як же я кину?»

Через кілька тижнів, Олег Козаченко повинен був приїхати в село Стовпівка у відпустку до батьків. До пенсії чоловікові залишалося всього 3 роки.

"Завжди веселий, бадьорий, енергійний, повний сил і життя. Він завжди хотів літати", - згадує сестра Нонна Шкот.

Поховають Олега Козаченка у Харкові. Там у нього залишилася дружина і 8-ми річний син.

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