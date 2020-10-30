У Харкові зафіксували ще сім смертей від китайського вірусу
Станом на 30 жовтня в Харківській області семеро людей померли від китайського вірусу.
Про це повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі.
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За добу також зафіксували + 659 за добу нових випадків захворювання вірусом.
В Україні рекорд хворих і померлих: станом на ранок п'ятниці, 30 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 378 729 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявлено-8312, померло - 173, одужав - 3394.
Раніше ми писали, що зарплати харківських викладачів зростуть.
Зарплати педагогічних працівників у закладах професійної та спеціалізованої освіти будуть поступово збільшені у 2021 році. З 1 липня вона зросте до 7 001 грн.
"Ви чого хворі? Проживіть на ці гроші!", "Ой, як заживуть тепер педагоги.... Загордятися напевно", " Ну це має бути не межа...що таке зараз 7000, так оплатити комуналку і на їжу і то дуже скромно!", "Коли бл * * ь у депутатів так зарплати "виростуть"!",- обурюються українці в коментарях.
До слова, нова напасть атакує харків'ян, з'явилася важлива заява: "вже зафіксовано...".
Як повідомляла Politeka, на Харківщині вірус ближче до зими набирає обертів, медики б'ють на сполох: "кількість хворих досягла...".
Також Politeka писала, що харків'яни збунтувалися проти свавілля в метро, " вартість проїзду збільшили...".