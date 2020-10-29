Мер Харкова Геннадій Кернес зараз перебуває на лікуванні в німецькій клініці " Шаріте"

Там "дотримуються своїх заходів безпеки", так що робити фото і відео всередині медустанови - заборонено.

І через це "пропажа" Кернеса обростає небилицями і різними жартами на тему: "Де Кернес?". Але, харків'яни не сумують і навіть вже "знайшли" Кернеса.

Фотофактом поділилися в Телеграм-каналі "Kharkiv Journal".

На фото присутнє фото мішка з бюлетенями, на якому приклеєний папірець з фразою "міський голова".

"А ми то думали, де Кернес ? А він в мішках кочує. Природно звідти і селфі не зробиш і відео не запишеш", - жартують харків'яни.

Раніше ми писали, що мер Харкова Геннадій Кернес, ймовірно, залишиться на посаді.

Кернес перемагає на місцевих виборах у першому турі з підтримкою 61,2% виборців.

Про це повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

Терехов також додав, що фото Кернеса з клініки "Шаріте" не буде, тому що там "дотримуються своїх заходів безпеки".

"Я розмовляв з Павлом Фуксом, який спілкувався з Геннадієм Адольфовичем. Стан-стабільний, сумнівів у лікарів не викликає. Буде його звернення до харків'ян, фото і ролик, і головне — приїзд Геннадія Кернеса в місто Харків", - повідомив перший віце-мер міста.

До слова, нова напасть атакує харків'ян, з'явилася важлива заява: "вже зафіксовано...".

Як повідомляла Politeka, на Харківщині вірус ближче до зими набирає обертів, медики б'ють на сполох: "кількість хворих досягла...".

Також Politeka писала, що харків'яни збунтувалися проти свавілля в метро, " вартість проїзду збільшили...".