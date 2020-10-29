Мер Харкова Геннадій Кернес, ймовірно, залишиться на посаді

Кернес перемагає на місцевих виборах у першому турі з підтримкою 61,2% виборців.

Про це повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

Терехов також додав, що фото Кернеса з клініки "Шаріте" не буде, тому що там "дотримуються своїх заходів безпеки".

"Я розмовляв з Павлом Фуксом, який спілкувався з Геннадієм Адольфовичем. Стан-стабільний, сумнівів у лікарів не викликає. Буде його звернення до харків'ян, фото і ролик, і головне — приїзд Геннадія Кернеса в місто Харків", - повідомив перший віце-мер міста.

Тим часом у першотравневій лікарні вже немає можливості приймати хворих на китайський вірус.

Головний лікар лікарні Іван Панарін зробив заяву.

За його словами, в медустанові знаходиться 120 пацієнтів з пневмоніями при 116 ліжках.

Пневмонію поки лікуватимуть амбулаторно або у відділенні денного стаціонару, де відкриють для цього 30 ліжок, але лікувати на денному стаціонарі будуть тих, хто живе неподалік від лікарні.

"Прошу всіх дуже серйозно і розумінням поставитися до ситуації. Ми будемо вирішувати всі проблеми, але не вистачає персоналу, медсестри майже не сідають, а в аптеках і на складах не вистачає ліків", - заявив Панарін.

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