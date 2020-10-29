У Харкові загорівся трамвай з пасажирами
Про це повідомляють у Telegram-каналі "Вартові Еспресо".
НП сталася на вулиці Тракторобудівників. Там помітили вогонь на даху трамвая № 23. Люди через НП почали терміново залишати транспорт.
Причини загоряння поки невідомі, вони встановлюються.
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Мешканка Харкова Олександра живе навпроти колектора. Жінка каже, що за три роки постійні вібрації призвели до інфаркту, а потім ще й до операції на серці. Спати доводиться на кухні, подалі від джерела шуму.
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