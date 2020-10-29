У Первомайській лікарні вже немає можливості приймати хворих на китайський вірус

Головний лікар лікарні Іван Панарін зробив заяву, передає "Лента ua".

За його словами, в медустанові знаходиться 120 пацієнтів з пневмоніями при 116 ліжках.

Пневмонію поки лікуватимуть амбулаторно або у відділенні денного стаціонару, де відкриють для цього 30 ліжок, але лікувати на денному стаціонарі будуть тих, хто живе неподалік від лікарні.

"Прошу всіх дуже серйозно і розумінням поставитися до ситуації. Ми будемо вирішувати всі проблеми, але не вистачає персоналу, медсестри майже не сідають, а в аптеках і на складах не вистачає ліків", - заявив Панарін.

Раніше ми писали, що харківська поліція почала виводити з вагонів метро людей без масок.

Харківська поліція почала рейди по вагонах електропоїздів метрополітену з перевіркою пасажирів.

Поліцейські перевіряли людей 28 жовтня на станції "Проспект Гагаріна". Один з пасажирів виявився без захисної маски, його вивели з вагона.

До слова, нова напасть атакує харків'ян, з'явилася важлива заява: "вже зафіксовано...".

Як повідомляла Politeka, на Харківщині вірус ближче до зими набирає обертів, медики б'ють на сполох: "кількість хворих досягла...".

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