У Первомайській лікарні вже немає можливості приймати хворих на китайський вірус
Головний лікар лікарні Іван Панарін зробив заяву, передає "Лента ua".
За його словами, в медустанові знаходиться 120 пацієнтів з пневмоніями при 116 ліжках.
Пневмонію поки лікуватимуть амбулаторно або у відділенні денного стаціонару, де відкриють для цього 30 ліжок, але лікувати на денному стаціонарі будуть тих, хто живе неподалік від лікарні.
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"Прошу всіх дуже серйозно і розумінням поставитися до ситуації. Ми будемо вирішувати всі проблеми, але не вистачає персоналу, медсестри майже не сідають, а в аптеках і на складах не вистачає ліків", - заявив Панарін.
Раніше ми писали, що харківська поліція почала виводити з вагонів метро людей без масок.
Харківська поліція почала рейди по вагонах електропоїздів метрополітену з перевіркою пасажирів.
Поліцейські перевіряли людей 28 жовтня на станції "Проспект Гагаріна". Один з пасажирів виявився без захисної маски, його вивели з вагона.
До слова, нова напасть атакує харків'ян, з'явилася важлива заява: "вже зафіксовано...".
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