Жителі Харкова стали менше хворіти на інфекційні захворювання

Як повідомили в обласному лабораторному центрі, за дев'ять місяців 2020 року без урахування грипу та ГРВІ різні інфекційні хвороби перенесли 4 391 осіб, а це на 65% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Відомо, що вже кілька випадків вірусного менінгіту зафіксували на Харківщині.

"Спостерігається зниження показників буквально по всіх захворюваннях, в тому числі кишкових і вірусних гепатитів. Однак за січень-вересень поточного року зафіксували по 2 випадки кору, краснухи та паротиту, 4 випадки малярії, 5 випадків вірусного менінгіту, по одному - менінгококової інфекції та лептоспірозу», - розповіли в лабцентрі.

Раніше ми писали, що на Харківщині збільшилася захворюваність китайським вірусом.

За їхніми відомостями, в Харківській області протягом останньої доби виявили 575 випадків інфікування вірусом (+1,66%), загальна кількість випадків – 35 016.

Протягом доби в регіоні від коронавірусу померла одна людина (загальна кількість жертв – 516), одужали – 59 пацієнтів (всього – 6 556).

Кількість "активно хворих" за добу збільшилася на 515 осіб – до 27 944 пацієнтів.

До слова, вірус на Харківщині не щадить медиків, з'явилися моторошні дані: "підвищений ризик зараження і...".

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