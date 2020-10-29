На Харківщині збільшилася захворюваність китайським вірусом
Про це повідомляє РНБО, передає Depo.Харків.
За їхніми відомостями, в Харківській області протягом останньої доби виявили 575 випадків інфікування вірусом (+1,66%), загальна кількість випадків – 35 016.
Протягом доби в регіоні від коронавірусу померла одна людина (загальна кількість жертв – 516), одужали – 59 пацієнтів (всього – 6 556).
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Кількість "активно хворих" за добу збільшилася на 515 осіб – до 27 944 пацієнтів.
Раніше ми писали, що зарплати харківських викладачів зростуть.
Зарплати педагогічних працівників у закладах професійної та спеціалізованої освіти будуть поступово збільшені у 2021 році. З 1 липня вона зросте до 7 001 грн.
"Ви чого хворі? Проживіть на ці гроші!", "Ой, як заживуть тепер педагоги.... Загордятися напевно", " Ну це має бути не межа...що таке зараз 7000, так оплатити комуналку і на їжу і то дуже скромно!", "Коли бл * * ь у депутатів так зарплати "виростуть"!",- обурюються українці в коментарях.
До слова, вірус на Харківщині не щадить медиків, з'явилися моторошні дані: "підвищений ризик зараження і...".
Як повідомляла Politeka, у Кернеса заговорили про "виїзні сесії" мерії в Німеччині
Також Politeka писала, що Зеленський дорікнув Кернесу за" хаос " з китайським вірусом.