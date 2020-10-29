Зарплати харківських викладачів зростуть

Про це повідомляє "Харків Live" у Фейсбук.

Зарплати педагогічних працівників у закладах професійної та спеціалізованої освіти будуть поступово збільшені у 2021 році. З 1 липня вона зросте до 7 001 грн.

"Ви чого хворі? Проживіть на ці гроші!", "Ой, як заживуть тепер педагоги.... Загордятися напевно", " Ну це має бути не межа...що таке зараз 7000, так оплатити комуналку і на їжу і то дуже скромно!", "Коли бл** ь у депутатів так зарплати "виростуть"!",- обурюються українці в коментарях.

Раніше ми писали, що розклад харківських електричок внесли зміни через перехід на зимовий час.

Про це повідомила прес-секретар регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» Ірина Гаманенко.

Зокрема, з 25 жовтня електричка №6425 Харків (Левада) - Ізюм, яка раніше відправлялася з Харкова о 13:05, тепер виїжджає з обласного центру на годину раніше – о 12:00, а прибуває в Ізюм о 15:41.

Вона також зазначила, що назад з Ізюму поїзд відправляється, як і раніше - об 11:13, а прибуває до Харкова о 14:44.

Щодо інших харківських електричок, то, за словами прес-секретаря Південної залізниці, їх графік роботи теж не змінився.

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