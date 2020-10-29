Синоптики обіцяють у Харкові затяжні дощі та похолодання

Вже в п'ятницю в Харкові різко зміниться погода.

У четвер, 29 жовтня, над Харковом будуть пропливати хмари, але обійдеться без дощів. Максимальна температура + 13°, мінімальна +5°.

У п'ятницю, 30 жовтня, з самого ранку небо затягне хмарами. Після обіду можливий дощ. Максимальна температура + 12°, мінімальна +8°.

У суботу, 31 Жовтня, ранок буде похмурим. У другій половині дня почнеться дощ, який посилиться вночі. Максимальна температура + 11°, мінімальна +9°.

У неділю, 1 листопада, дощ у Харкові йтиме цілу добу, то затихаючи, то посилюючись.

Максимальна температура + 13°, мінімальна +9°.

Раніше ми писали, що в Харкові на набережній помітили змію.

Змію помітили на набережній в районі Центрального ринку.

Про це повідомили очевидці в телеграм-каналі "ХХ".

"На набережній біля Центрального ринку завелася змійка", - йдеться в повідомленні.

До слова, вірус на Харківщині не щадить медиків, з'явилися моторошні дані: "підвищений ризик зараження і...".

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