Синоптики обіцяють у Харкові затяжні дощі та похолодання
Вже в п'ятницю в Харкові різко зміниться погода.
У четвер, 29 жовтня, над Харковом будуть пропливати хмари, але обійдеться без дощів. Максимальна температура + 13°, мінімальна +5°.
У п'ятницю, 30 жовтня, з самого ранку небо затягне хмарами. Після обіду можливий дощ. Максимальна температура + 12°, мінімальна +8°.
У суботу, 31 Жовтня, ранок буде похмурим. У другій половині дня почнеться дощ, який посилиться вночі. Максимальна температура + 11°, мінімальна +9°.
Онук Алли Пугачової познайомив бабусю з коханою, фото зустрічі: "Дені гарний хлопець, а вона..."
Розповнілу Настю Каменських вилаяли за фото в сміливому бікіні: "Боки як буханки хліба"
Сурогатна мама про підставу з дітьми Галкіна та Алли Пугачової: "Життя зіпсували одним махом"
Пишногруда "наречена" Харламова показала, як її ощасливили на дивані: "Зйомка пішла не за планом»
У неділю, 1 листопада, дощ у Харкові йтиме цілу добу, то затихаючи, то посилюючись.
Максимальна температура + 13°, мінімальна +9°.
Раніше ми писали, що в Харкові на набережній помітили змію.
Змію помітили на набережній в районі Центрального ринку.
Про це повідомили очевидці в телеграм-каналі "ХХ".
"На набережній біля Центрального ринку завелася змійка", - йдеться в повідомленні.
До слова, вірус на Харківщині не щадить медиків, з'явилися моторошні дані: "підвищений ризик зараження і...".
Як повідомляла Politeka, у Кернеса заговорили про "виїзні сесії" мерії в Німеччині
Також Politeka писала, що Зеленський дорікнув Кернесу за" хаос " з китайським вірусом.