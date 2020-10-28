Під Харковом на газорозподільній станції стався вибух-на даний момент відомо про 9 постраждалих і двох загиблих
Згідно з повідомленням, вибух стався на газорозподільній станції в селищі Березівське на відстані 20 км від Харкова, передає "Депо".
На місці працюють пожежники і поліцейські.
За словами директора Центру швидкої медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, є десять постраждалих і два трупи.
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"Дев'ять ми забрали, два трупи. Опік. У двох - до 60%, інші мають невеликі опіки, садна. Різні травми, вибух є вибух. Є вибуховою хвилею контужені", - сказав Забашта.
Офіційна інформація ще уточнюється.
Раніше ми писали, що у вагоні електрички «Харків-Красноград» знайшли тіло мертвого чоловіка.
Як повідомляє прес-служба ГУНП, тіло невідомого чоловіка виявив черговий по станції при огляді вагона електропоїзда "Харків-Красноград" на залізничній станції "Нова Водолага".
Прибула на місце слідчо-оперативна група не виявила на тілі видимих ознак насильницької смерті.
На даний момент в поліції встановлюють обставини смерті і особу померлого.
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