У вагоні електрички "Харків-Красноград" знайшли тіло мертвого чоловіка

Як повідомляє прес-служба ГУНП, тіло невідомого чоловіка виявив черговий по станції при огляді вагона електропоїзда "Харків-Красноград" на залізничній станції "Нова Водолага".



Прибула на місце слідчо-оперативна група не виявила на тілі видимих ознак насильницької смерті.



На даний момент в поліції встановлюють обставини смерті і особу померлого.

Раніше ми писали, що 52-річному чоловікові загрожує до 2 років позбавлення волі за насильство над власною матір'ю.

Житель села Велика Бабка Чугуївського району систематично знущався над своєю матір'ю.

Як повідомили в поліції, починаючи з листопада 2019 року 77-річна постраждала неодноразово скаржилася в поліцію на сина-тирана.

Чоловік регулярно скандалив, пиячив, погрожував матері, ображав її і принижував.

20 жовтня пенсіонерка в черговий раз звернулася до Чугуївського відділу поліції із заявою про насильство.

Поліцейські пообіцяли вжити заходів. За систематичні образи і приниження матері 52-річному чоловікові загрожує до 2 років позбавлення волі.

До слова, вірус на Харківщині не щадить медиків, з'явилися моторошні дані: "підвищений ризик зараження і...".

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