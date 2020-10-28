Український футболіст влаштував "п'яну" ДТП у Харкові
Півзахисник "Металіста-1925", 25-річний Дмитро Кравченко став винуватцем масштабної ДТП в центрі Харкова.
У ніч з 27 на 28 жовтня на перехресті проспекту Льва Ландау і вулиці Танкопія машина, якою керував футболіст, протаранила три автомобілі, передають "Факти".
Прибулі на місце інспектори поліції зафіксували, що Кравченко перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння — драгер показав 1,85 проміле, що перевищує норму в дев'ять разів. У підсумку на винуватця ДТП склали протокол за ст. 130 КУпАП.
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Раніше ми писали, що 52-річному чоловікові загрожує до 2 років позбавлення волі за насильство над власною матір'ю.
Житель села Велика Бабка Чугуївського району систематично знущався над своєю матір'ю.
Як повідомили в поліції, починаючи з листопада 2019 року 77-річна постраждала неодноразово скаржилася в поліцію на сина-тирана.
Чоловік регулярно скандалив, пиячив, погрожував матері, ображав її і принижував.
20 жовтня пенсіонерка в черговий раз звернулася до Чугуївського відділу поліції із заявою про насильство.
Поліцейські пообіцяли вжити заходів. За систематичні образи і приниження матері 52-річному чоловікові загрожує до 2 років позбавлення волі.
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