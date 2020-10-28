У Харкові на набережній помітили змію
Змію помітили на набережній в районі Центрального ринку.
Про це повідомили очевидці в телеграм-каналі "ХХ".
"На набережній біля Центрального ринку завелася змійка", - йдеться в повідомленні.
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Раніше ми писали, що 52-річному чоловікові загрожує до 2 років позбавлення волі за насильство над власною матір'ю.
Житель села Велика Бабка Чугуївського району систематично знущався над своєю матір'ю.
Як передають у поліції, починаючи з листопада 2019 року 77-річна постраждала неодноразово скаржилася в поліцію на сина-тирана.
Чоловік регулярно скандалив, пиячив, погрожував матері, ображав її і принижував.
20 жовтня пенсіонерка в черговий раз звернулася до Чугуївського відділу поліції із заявою про насильство.
Поліцейські пообіцяли вжити заходів. За систематичні образи і приниження матері 52-річному чоловікові загрожує до 2 років позбавлення волі.
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