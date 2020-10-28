У розкладі харківських електричок внесли зміни через перехід на зимовий час
Про це «Город Х» повідомила прес-секретар регіональної філії "Південна залізниця «АТ» Укрзалізниця" Ірина Гаманенко.
Зокрема, з 25 жовтня електричка №6425 Харків (Левада) - Ізюм, яка раніше відправлялася з Харкова о 13:05, тепер виїжджає з обласного центру на годину раніше – о 12:00, а прибуває в Ізюм о 15:41.
Вона також зазначила, що назад з Ізюму поїзд відправляється, як і раніше - о 11:13, а прибуває до Харкова о 14:44.
Сурогатна мама про підставу з дітьми Галкіна та Алли Пугачової: "Життя зіпсували одним махом"
Постарілий Харатьян перелякав фанатів новим обличчям, "гардемарина" не впізнати: "З бодуна..."
Аномальний листопад нагряне в Україну, синоптики оновили прогноз: "Погода буде дивувати..."
Не гірше за Асмус і Брежнєву: як виглядають перші дружини Харламова, Меладзе та Баскова, рідкісні фото
Щодо інших харківських електричок, то, за словами прес-секретаря Південної залізниці, їх графік роботи теж не змінився.
Раніше ми писали, що 52-річному чоловікові загрожує до 2 років позбавлення волі за насильство над власною матір'ю.
Житель села Велика Бабка Чугуївського району систематично знущався над своєю матір'ю.
Як повідомили в поліції, починаючи з листопада 2019 року 77-річна постраждала неодноразово скаржилася в поліцію на сина-тирана.
Чоловік регулярно скандалив, пиячив, погрожував матері, ображав її і принижував.
20 жовтня пенсіонерка в черговий раз звернулася до Чугуївського відділу поліції із заявою про насильство.
Поліцейські пообіцяли вжити заходів. За систематичні образи і приниження матері 52-річному чоловікові загрожує до 2 років позбавлення волі.
До слова, вірус на Харківщині не щадить медиків, з'явилися моторошні дані: "підвищений ризик зараження і...".
Як повідомляла Politeka, у Кернеса заговорили про "виїзні сесії" мерії в Німеччині
Також Politeka писала, що Зеленський дорікнув Кернесу за" хаос " з китайським вірусом.