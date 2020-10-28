У розкладі харківських електричок внесли зміни через перехід на зимовий час

Про це «Город Х» повідомила прес-секретар регіональної філії "Південна залізниця «АТ» Укрзалізниця" Ірина Гаманенко.

Зокрема, з 25 жовтня електричка №6425 Харків (Левада) - Ізюм, яка раніше відправлялася з Харкова о 13:05, тепер виїжджає з обласного центру на годину раніше – о 12:00, а прибуває в Ізюм о 15:41.

Вона також зазначила, що назад з Ізюму поїзд відправляється, як і раніше - о 11:13, а прибуває до Харкова о 14:44.

Щодо інших харківських електричок, то, за словами прес-секретаря Південної залізниці, їх графік роботи теж не змінився.

Раніше ми писали, що 52-річному чоловікові загрожує до 2 років позбавлення волі за насильство над власною матір'ю.

Житель села Велика Бабка Чугуївського району систематично знущався над своєю матір'ю.

Як повідомили в поліції, починаючи з листопада 2019 року 77-річна постраждала неодноразово скаржилася в поліцію на сина-тирана.

Чоловік регулярно скандалив, пиячив, погрожував матері, ображав її і принижував.

20 жовтня пенсіонерка в черговий раз звернулася до Чугуївського відділу поліції із заявою про насильство.

Поліцейські пообіцяли вжити заходів. За систематичні образи і приниження матері 52-річному чоловікові загрожує до 2 років позбавлення волі.

До слова, вірус на Харківщині не щадить медиків, з'явилися моторошні дані: "підвищений ризик зараження і...".

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