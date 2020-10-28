Збитки харківського метро з початку року становлять 228 мільйонів гривень

Про це повідомляє "Харківський антикорупційний центр" з посиланням на дані порталу відкритих даних Харкова.

Збиток КП" Харківський метрополітен" за перше півріччя 2020 року був 210,4 млн.грн.

У лютому 2019 року, коли підвищували вартість проїзду в харківському метро з 5 до 8 гривень, міська влада запевняла, що Харківський метрополітен точно не буде таким збитковим, як раніше, а можливо і стане прибутковим.

"Готуйте віддавати останнє. Харків налогосовал... сподівайтеся тепер на те, що російські танки прийдуть не завтра, а хоча б трохи пізніше. Бо в гір.раді 90% колаборантів і сепаратистів", "Проголосували ще за 5 років такого дерибану", "Совкове метро..все в ньому совкове..при такому розкладі зручно Пі$дить гроші!", "Коли вони нажруться?",- обурюються українці в коментарях.

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