У Харкові антирекорд за кількістю померлих від китайського вірусу за добу

За минулу добу в Харківській області 11 людей померли від коронавірусу.

Про це передають у Харківській облдержадміністрації з посиланням на дані обласного лабораторного центру.

Це рекордний добовий показник смертності для регіону з початку пандемії.

Раніше ми писали, що 27 і 28 жовтня жовтня в двох районах Харкова частково відключать гарячу воду і опалення

Для усунення дефекту по вулиці кооперативній, 2 в Основ'янському районі з 8.00 27 жовтня до 17.00 28 жовтня ремонтуватимуть ділянку тепломагістралі ТМ-16.

Про це повідомили в прес-службі "Харківтепломережі".

Гарячу воду відключать і припинять включати опалення в 38 житлових будинках, 2 школах і одній лікарні, обмежених вулицею кооперативною, провулком Лопатинським, площею Павлівською, вулицею Ковальською.

Для усунення дефекту по провулку класичному, 8 у Шевченківському районі з 9.00 27 жовтня до 21.00 28 жовтня комунальники ремонтуватимуть ділянку тепломагістралі ТМ-46. Для цього призупинять включення опалення на 31 житловий будинок, одну школу, два дитсадки і одну лікарню, а також відключать гарячу воду в 3 житлових будинках і дитсадку, обмежених вулицею Сумською, вулицею Римарською, вулицею Гурченко.

До слова, вибори в Харкові 2020: кого оберуть мером, результати екзитполу 25 жовтня.

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