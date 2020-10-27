У вантажівці з хурмою знайшли несподівану знахідку

У пункті пропуску "Гоптівка" на українсько-російському кордоні зупинили вантажний автомобіль, в якому опинилися наркотики.

Про це повідомили в Слобожанській митній службі.

У фурі опинилися ящики з хурмою. Службовий пес, натренований на пошук наркотиків, "спрацював" за реєстраційним номером машини.

У схованці прикордонники знайшли поліетиленовий згорток з висушеною рослинною речовиною вагою 2,61 грама.

Таким чином чоловік порушив ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.

Раніше ми писали, що прикордонники Харкова затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон.

Про це повідомляється на сайті ДПСУ.

Затриманим виявився житель міста Покровськ Донецької області. Чоловік пояснив, що таким чином він хотів "скоротити дорогу".

Документів, крім внутрішнього паспорта громадянина України, у нього не було.

До слова, вибори в Харкові 2020: кого оберуть мером, результати екзитполу 25 жовтня.

Як повідомляла Politeka, у Кернеса заговорили про "виїзні сесії" мерії в Німеччині

Також Politeka писала, що Зеленський дорікнув Кернесу за" хаос " з китайським вірусом.