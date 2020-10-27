У вантажівці з хурмою знайшли несподівану знахідку
У пункті пропуску "Гоптівка" на українсько-російському кордоні зупинили вантажний автомобіль, в якому опинилися наркотики.
Про це повідомили в Слобожанській митній службі.
У фурі опинилися ящики з хурмою. Службовий пес, натренований на пошук наркотиків, "спрацював" за реєстраційним номером машини.
У схованці прикордонники знайшли поліетиленовий згорток з висушеною рослинною речовиною вагою 2,61 грама.
"Бери валізи, квитки тобі купимо": Усика женуть геть з України, боксер різко відповів
Фігуриста "наречена" Харламова покуражилася в ліжку в позі жабки: "Моя ти козочка"
Новий скандал після "Танців з зірками", Фреймут і Кухар рознесли через виліт Петрожицької: "Бридко було..."
Христина Асмус постала перед публікою без ліфчика, Харламов затаїв подих: "На численні прохання..."
Таким чином чоловік порушив ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.
Раніше ми писали, що прикордонники Харкова затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон.
Про це повідомляється на сайті ДПСУ.
Затриманим виявився житель міста Покровськ Донецької області. Чоловік пояснив, що таким чином він хотів "скоротити дорогу".
Документів, крім внутрішнього паспорта громадянина України, у нього не було.
До слова, вибори в Харкові 2020: кого оберуть мером, результати екзитполу 25 жовтня.
Як повідомляла Politeka, у Кернеса заговорили про "виїзні сесії" мерії в Німеччині
Також Politeka писала, що Зеленський дорікнув Кернесу за" хаос " з китайським вірусом.