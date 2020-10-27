У Харкові розслідують 514 випадків інфікування китайським вірусом серед медиків

Станом на 26 жовтня ГУ Держпраці в Харківській області отримало повідомлення щодо захворювання з 19 по 514 медпрацівників, повідомили в прес-службі відомства, передає Depo.Харків.

Із загальної кількості йдеться про 15 смертельних випадків.

Випадки лабораторного підтвердження інфікування covid-19 медичних та інших працівників, пов'язані з виконанням професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження, розслідуються як випадки гострого професійного захворювання.

Раніше ми писали, що лікарні переповнені і не можуть приймати нових пацієнтів з китайським вірусом.

Медики цю інформацію підтверджують.

"Зберігається напруженість. На даний момент все зайнято, як і було. У нас на ранок 301 хворий знаходиться на госпіталізації. Лікарня взагалі за штатним розкладом розрахована на 240, але ми розширилися. Ми беремо зараз 290. Ми вже переповнені. Кисневих місць немає. Ну хоча в реанімації на ранок є два вільних місця", - Павло Нартов, директор Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Зараз до лікування пацієнтів з COVID залучають дві залізничні лікарні Харкова.

До медзакладів передали 9 апаратів ШВЛ та засоби індивідуального захисту. Однак, за словами директора залізничної лікарні №1 Віктора Лещенка, у них є проблема з персоналом.

До слова, вибори в Харкові 2020: кого оберуть мером, результати екзитполу 25 жовтня.

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