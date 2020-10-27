Лікарні переповнені і не можуть приймати нових пацієнтів з китайським вірусом

Медики цю інформацію підтверджують, передає "Объектив".

"Зберігається напруженість. На даний момент все зайнято, як і було. У нас на ранок 301 хворий знаходиться на госпіталізації. Лікарня взагалі за штатним розкладом розрахована на 240, але ми розширилися. Ми беремо зараз 290. Ми вже переповнені. Кисневих місць немає. Ну хоча в реанімації на ранок є два вільних місця", - Павло Нартов, директор Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Зараз до лікування пацієнтів з COVID залучають дві залізничні лікарні Харкова.

До медзакладів передали 9 апаратів ШВЛ та засоби індивідуального захисту. Однак, за словами директора залізничної лікарні №1 Віктора Лещенка, у них є проблема з персоналом.

До слова, на Харківщині за минулу добу померло дев'ять осіб з китайським вірусом.

Згідно з даними системи моніторингу РНБО України, за минулу добу в Харківській області лабораторно підтвердили 556 випадків коронавірусної інфекції. 123 людини одужали, ще дев'ятеро-померли.

Так, станом на 27 жовтня, за час пандемії в регіоні всього було зареєстровано 33806 випадків-19. 6434-одужали, 504-померли.

До слова, вибори в Харкові 2020: кого оберуть мером, результати екзитполу 25 жовтня.

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