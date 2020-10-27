Больницы переполнены и не могут принимать новых пациентов с китайским вирусом

Медики эту информацию подтверждают, передает "Объектив".

"Сохраняется напряженность. На данный момент все занято, как и было. У нас на утро 301 больной находится на госпитализации. Больница вообще по штатному расписанию рассчитана на 240, но мы расширились. Мы берем сейчас 290. Мы уже переполнены. Кислородных мест нет. Ну хотя в реанимации на утро есть два свободных места", - Павел Нартов, директор Харьковской областной клинической инфекционной больницы.

Сейчас к лечению пациентов с COVID привлекают две железнодорожные больницы Харькова.

В медучреждения передали 9 аппаратов ИВЛ и средства индивидуальной защиты. Однако, по словам директора железнодорожной больницы №1 Виктора Лещенко, у них есть проблема с персоналом.

К слову, на Харьковщине за минувшие сутки скончалось девять человек с китайским вирусом.

Согласно данным системы мониторинга СНБО Украины, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 556 случаев коронавирусной инфекции. 123 человека выздоровели, еще девятеро - скончались.

Так, по состоянию на 27 октября, за время пандемии в регионе всего было зарегистрировано 33806 случаев COVID-19. 6434 - выздоровели, 504 - скончались.

К слову, выборы в Харькове 2020: кого выберут мэром, результаты экзитпола 25 октября.

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