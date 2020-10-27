Місцеві вибори виявилися вдалими не тільки для Геннадія Кернеса

Дружина сина Кернеса Данила Привалова Юлія повідомила в Instagram, що її батько Василь Козак, голова Сокирянської райради Чернівецької області, теж здобув перемогу на виборах у першому турі.

Так, попередні результат голосування першого туру місцевих виборів у Чернівецькій області, також повідомило, що вибори голови Сокирянської ОТГ виграє чинний голова райради, представник "Аграрної партії" Василь Козак.

Раніше ми писали, що син Геннадія Кернеса Родіон Гайсинський прокоментував відсутність батька під час передвиборної кампанії і після голосування.

Гайсинський метафорично порівняв кандидатів з учасниками собачої гонки, в якій організатори виставили гепарда.

"Іноді доводити, що ти найкращий — це просто образа", — написав Гайсинський.

До слова, лідером на місцевих виборах у Харкові є діючий мер Геннадій Кернес

За цього кандидата проголосували приблизно 57,9% громадян. Про це свідчать дані екзитполу студії Савіка Шустера, проведеного 25 жовтня.

На другому місці за попередніми підрахунками опинився представник "ОПЗЖ" Олександр Фельдман, за якого віддали свої голоси 12,12%.

Олексій Кучер від "Слуги народу" набрав майже 12% голосів.

Що стосується Харківської ради, за результатами екзитполів до неї проходять такі партії, як:

Блок Кернеса "успішний Харків" з 39,52% голосів.

"Опозиційна платформа - за життя" - 16,99%.

"Слуга народу" - 12,39%.

"Європейська солідарність" - 9,17%.

До слова, вибори в Харкові 2020: кого оберуть мером, результати екзитполу 25 жовтня

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