Местные выборы оказались удачными не только для Геннадия Кернеса

Жена сына Кернеса Данилы Привалова Юлия сообщила в Instagram, что ее отец Василий Козак, глава Сокирянского райсовета Черновицкой области, тоже одержал победу на выборах в первом туре.

Так, предварительные результаты голосования первого тура местных выборов в Черновицкой области, также сообщило, что выборы председателя Сокирянской ОТГ выигрывает действующий глава райсовета, представитель «Аграрной партии» Василий Козак.

Ранее мы писали, что сын Геннадия Кернеса Родион Гайсинский прокомментировал отсутствие отца во время предвыборной кампании и после голосования.

Гайсинский метафорически сравнил кандидатов с участниками собачьей гонки, в которой организаторы выставили гепарда.

“Иногда доказывать, что ты лучший — это просто оскорбление", — написал Гайсинский.

К слову, лидером на местных выборах в Харькове является действуюший мэр Геннадий Кернес

За этого кандидата проголосовали примерно 57,9% граждан. Об этом свидетельствуют данные экзитпола Студии Савика Шустера, проведенного 25 октября.

На втором месте по предварительным подсчетам оказался представитель "ОПЗЖ" Александр Фельдман, за которого отдали свои голоса 12,12%.

Алексей Кучер от "Слуги народа" набрал почти 12% голосов.

Что касается Харьковского совета, по результатам экзитполов в него проходят такие партии, как:

Блок Кернеса "Успешный Харьков" с 39,52% голосов.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" - 16,99%.

"Слуга народа" - 12,39%.

"Европейская солидарность" - 9,17%.

К слову, выборы в Харькове 2020: кого выберут мэром, результаты экзитпола 25 октября

Как сообщала Politeka, у Кернеса заговорили о "выездных сессиях" мэрии в Германии

Также Politeka писала, что Зеленский упрекнул Кернеса за "хаос" с китайским вирусом.