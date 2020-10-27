Прикордонники Харкова затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон

Про це повідомляється на сайті ДПСУ.

"Прикордонний наряд відділу "Дергачі" зупинив порушника в районі населеного пункту Гранів, недалеко від кордону. Чоловік подорожував у літніх шльопанцях, очевидно, забувши надіти черевики, тому що був п'яний", - йдеться в повідомленні.

Затриманим виявився житель міста Покровськ Донецької області. Чоловік пояснив, що таким чином він хотів "скоротити дорогу".

Документів, крім внутрішнього паспорта громадянина України, у нього не було.

Раніше ми писали, що на Харківщині вводиться заборона на риболовлю.

Заборона набуває чинності з 1 листопада і потім зміниться весняно-літньою забороною на період нересту.

У Харківській області вводиться заборона на лов риби в зимувальних ямах.

Зимувальна яма-це природне поглиблення у водоймі, де накопичується риба в холодний період.

Штраф за незаконні вилову риби становить від 17 до 510 грн за один примірник залежно від виду риби. Крім того, за недотримання самої заборони штраф становить штраф від 34 до 680 грн.

До слова, вибори в Харкові 2020: кого оберуть мером, результати екзитполу 25 жовтня.

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