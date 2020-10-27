На Харківщині за минулу добу померло дев'ятеро людей з китайським вірусом

Згідно з даними системи моніторингу РНБО України, за минулу добу в Харківській області лабораторно підтвердили 556 випадків коронавірусної інфекції. 123 людини одужали, ще дев'ятеро-померли.



Так, станом на 27 жовтня, за час пандемії в регіоні всього було зареєстровано 33806 випадків COVID -19. 6434-одужали, 504-померли.

Раніше ми писали, що Харківська область на першому місці в Україні за кількістю хворих китайським вірусом.

У Харківській області за добу зареєстровано 556 нових випадків коронавірусу.

Про це передавати у МОЗ.

Це найвищий показник по країні. На другому місці-Київ, де 525 випадків за добу, на третьому - Львівська область, де 478 випадків.

До слова, вибори в Харкові 2020: кого оберуть мером, результати екзитполу 25 жовтня.

Як повідомляла Politeka, у Кернеса заговорили про "виїзні сесії" мерії в Німеччині

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