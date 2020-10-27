У Харкові перевірили стан " швидких"
Про це повідомив голова ХОДА Олексій Кучер.
"Висновок про діяльність КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги медицини катастроф" під керівництвом Віктора Забашти-негативний. Виявлено грубі порушення законодавства України", — передає Кучер.
За його словами, виявлено безліч порушень.
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"Крім цього, за весь період аудиту не було надано жодних документів та інформації, що свідчить про відсутність на підприємстві належної системи обліку та зберігання документів, а також жодного разу члени аудиторської групи не були допущені до виконання своїх обов'язків (а це мінімум 22 виїзди). А, значить, є що приховувати. Висновки робіть самі", - повідомив Кучер.
Раніше ми писали, що Харківська область на першому місці в Україні за кількістю хворих китайським вірусом.
У Харківській області за добу зареєстровано 556 нових випадків коронавірусу.
Про це передавати у МОЗ.
Це найвищий показник по країні. На другому місці-Київ, де 525 випадків за добу, на третьому - Львівська область, де 478 випадків.
До слова, вибори в Харкові 2020: кого оберуть мером, результати екзитполу 25 жовтня.
Як повідомляла Politeka, у Кернеса заговорили про "виїзні сесії" мерії в Німеччині
Також Politeka писала, що Зеленський дорікнув Кернесу за" хаос " з китайським вірусом.