У Харкові перевірили стан " швидких"

Про це повідомив голова ХОДА Олексій Кучер.

"Висновок про діяльність КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги медицини катастроф" під керівництвом Віктора Забашти-негативний. Виявлено грубі порушення законодавства України", — передає Кучер.

За його словами, виявлено безліч порушень.

"Крім цього, за весь період аудиту не було надано жодних документів та інформації, що свідчить про відсутність на підприємстві належної системи обліку та зберігання документів, а також жодного разу члени аудиторської групи не були допущені до виконання своїх обов'язків (а це мінімум 22 виїзди). А, значить, є що приховувати. Висновки робіть самі", - повідомив Кучер.



Раніше ми писали, що Харківська область на першому місці в Україні за кількістю хворих китайським вірусом.

У Харківській області за добу зареєстровано 556 нових випадків коронавірусу.

Про це передавати у МОЗ.

Це найвищий показник по країні. На другому місці-Київ, де 525 випадків за добу, на третьому - Львівська область, де 478 випадків.

До слова, вибори в Харкові 2020: кого оберуть мером, результати екзитполу 25 жовтня.

Як повідомляла Politeka, у Кернеса заговорили про "виїзні сесії" мерії в Німеччині

Також Politeka писала, що Зеленський дорікнув Кернесу за" хаос " з китайським вірусом.