В Харькове проверили состояние "скорых"

Об этом сообщил глава ХОГА Алексей Кучер.

"Вывод о деятельности КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи медицины катастроф" под руководством Виктора Забашты — отрицательный. Выявлены грубые нарушения законодательства Украины", — сообщил Кучер.

По его словам, выявлено множество нарушений.

"Кроме этого, за весь период аудита не было предоставлено никаких документов и информации, что свидетельствует об отсутствии на предприятии надлежащей системы учета и хранения документов, а также ни разу члены аудиторской группы не были допущены к выполнению своих обязанностей (а это минимум 22 выезда). А, значит, есть что скрывать. Выводы делайте сами", — сообщил Кучер.



Ранее мы писали, что харьковская область на первом месте в Украине по количеству заболевших китайским вирусом.

В Харьковской области за сутки зарегистрировано 556 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Минздраве.

Это самый высокий показатель по стране. На втором месте - Киев, где 525 случаев за сутки, на третьем - Львовская область, где 478 случаев.

К слову, выборы в Харькове 2020: кого выберут мэром, результаты экзитпола 25 октября.

Как сообщала Politeka, у Кернеса заговорили о "выездных сессиях" мэрии в Германии

Также Politeka писала, что Зеленский упрекнул Кернеса за "хаос" с китайским вирусом.