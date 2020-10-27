Харківська область на першому місці в Україні за кількістю хворих на китайський вірус

У Харківській області за добу зареєстровано 556 нових випадків коронавірусу.

Про це передають у МОЗ.

Це найвищий показник по країні. На другому місці-Київ, де 525 випадків за добу, на третьому - Львівська область, де 478 випадків.

До слова, у Харкові пацієнт, який лікувався від китайського вірусу, покінчив життя самогубством.

Як передає у соцмережі волонтер Наталія Попова, 25 жовтня пацієнт у віці 69 років вистрибнув з вікна 4-го поверху і загинув.

«У диспансері радіаційного захисту пацієнт випав з вікна 4-го поверху. У пацієнта був підтверджений COVID-19. Він перебував у відділенні інтенсивної терапії на СИПАП-масці. Дихальна недостатність, як наслідок виражена гіпоксія мозку призводить до енцефалопатії. Одна з можливих причин, яку мені озвучили в лікарні", - повідомила Наталія Попова.

Крім того, в коментарях в соцмережі користувачі повідомили і про другу спробу суїциду в Чорнобильській лікарні Харкова. Повідомляється, що другого пацієнта, який хотів вистрибнути з вікна, утримали за ноги.

До слова, вибори в Харкові 2020: кого оберуть мером, результати екзитполу 25 жовтня.

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