На Харківщині вводиться заборона на риболовлю

Заборона набуває чинності з 1 листопада і потім зміниться весняно-літньою забороною на період нересту, передає "Объектив".

У Харківській області з 1 листопада вводиться заборона на лов риби в зимувальних ямах.

Зимувальна яма-це природне поглиблення у водоймі, де накопичується риба в холодний період.

Штраф за незаконні вилову риби становить від 17 до 510 грн за один примірник залежно від виду риби. Крім того, за недотримання самої заборони штраф становить штраф від 34 до 680 грн.

Раніше ми писали, що на Харківщині судитимуть лісничого.

До суду направлено обвинувальний висновок щодо майстра лісу за фактом збуту незаконно зрубаних дерев, службового підроблення, зловживання становищем і недбалості (ч.4 ст. 246, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України), повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.

Встановлено, що майстер лісу не забезпечив належне зберігання майна, внаслідок чого на території лісництва невстановлені особи вирубали понад 250 дерев породи дуб.

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