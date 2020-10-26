На Харківщині судитимуть лісничого

До суду направлено обвинувальний висновок щодо майстра лісу за фактом збуту незаконно зрубаних дерев, службового підроблення, зловживання становищем та недбалості (ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України), повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області, передає Depo.Харків.

Встановлено, що майстер лісу не забезпечив належне зберігання майна, внаслідок чого на території лісництва невстановлені особи вирубали понад 250 дерев породи дуб.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.

До слова, в центрі культури в Харкові сходяться члени дільничних виборчих комісій.

Люди привезли протоколи та бюлетені за результатами виборів до районної та обласної рад.

Члени комісій займають два зали центру культури і фойє. Представники дільничних комісій записуються в чергу у членів міської комісії і чекають.

Людей зібралася величезна кількість, тому дотримуватися дистанції практично неможливо.

До слова, вибори в Харкові 2020: кого оберуть мером, результати екзитполу 25 жовтня.

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