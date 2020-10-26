У Харкові під час здачі бюлетенів члену виборчої комісії стало погано
У міську територіальну виборчу комісію продовжують звозити бюлетені з усього Харкова, передає "Город Х".
Так, чоловік втратив рівновагу і впав на голову міської територіальної виборчої комісії Ольгу Мозгову, яка спілкуватися з журналістами. Йому викликали швидку.
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Раніше ми писали, що харківчанка зомліла прямо на виборчій дільниці.
Жінка зомліла в кабінці. Випадок стався на дільниці №631462.
"Жінці стало погано прямо в кабінці для голосування. Члени комісії намагаються привести її до тями», - писали очевидці.
До слова, в центрі культури в Харкові сходяться члени дільничних виборчих комісій.
Люди привезли протоколи та бюлетені за результатами виборів до районної та обласної рад.
Члени комісій займають два зали центру культури і фойє. Представники дільничних комісій записуються в чергу у членів міської комісії і чекають.
Людей зібралася величезна кількість, тому дотримуватися дистанції практично неможливо.
До слова, вибори в Харкові 2020: кого оберуть мером, результати екзитполу 25 жовтня.
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