Син Геннадія Кернеса Родіон Гайсинський прокоментував відсутність батька під час передвиборчої кампанії і після голосування

Гайсинський метафорично порівняв кандидатів з учасниками собачої гонки, в якій організатори виставили гепарда.

"Іноді доводити, що ти найкращий — це просто образа", — написав Гайсинський.

До слова, лідером на місцевих виборах у Харкові є діючий мер Геннадій Кернес

За цього кандидата проголосували приблизно 57,9% громадян. Про це свідчать дані екзитполу студії Савіка Шустера, проведеного 25 жовтня.

На другому місці за попередніми підрахунками опинився представник "ОПЗЖ" Олександр Фельдман, за якого віддали свої голоси 12,12%.

Олексій Кучер від "Слуги народу" набрав майже 12% голосів.

Що стосується Харківської ради, за результатами екзитполів до неї проходять такі партії, як:

Блок Кернеса "успішний Харків" з 39,52% голосів.

"Опозиційна платформа - за життя" - 16,99%.

"Слуга народу" - 12,39%.

"Європейська солідарність" - 9,17%.

До слова, вибори в Харкові 2020: кого оберуть мером, результати екзитполу 25 жовтня

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