У Харкові пацієнт, який лікувався від китайського вірусу, покінчив життя самогубством

Як повідомила в соцмережі волонтер Наталія Попова, 25 жовтня пацієнт у віці 69 років вистрибнув з вікна 4-го поверху і загинув.

«У диспансері радіаційного захисту пацієнт випав з вікна 4-го поверху. У пацієнта був підтверджений COVID-19. Він перебував у відділенні інтенсивної терапії на СИПАП-масці. Дихальна недостатність, як наслідок виражена гіпоксія мозку призводить до енцефалопатії. Одна з можливих причин, яку мені озвучили в лікарні", - повідомила Наталія Попова.

Крім того, в коментарях в соцмережі користувачі повідомили і про другу спробу суїциду в Чорнобильській лікарні Харкова. Повідомляється, що другого пацієнта, який хотів вистрибнути з вікна, утримали за ноги.

До слова, в центрі культури в Харкові сходяться члени дільничних виборчих комісій.

Люди привезли протоколи та бюлетені за результатами виборів до районної та обласної рад.

Члени комісій займають два зали центру культури і фойє. Представники дільничних комісій записуються в чергу у членів міської комісії і чекають.

Людей зібралася величезна кількість, тому дотримуватися дистанції практично неможливо.

До слова, вибори в Харкові 2020: кого оберуть мером, результати екзитполу 25 жовтня.

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