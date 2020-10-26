У Харкові у волонтера відібрали урну з результатами " опитування Зеленського"
Всього співробітники поліції в день виборів отримали 233 повідомлення про можливі порушення в ході виборів. Про це повідомляє прес-служба ГУНП, передає newsroom.
Так, зокрема, біля школи №102 невідомий відібрав у волонтера картонну урну з результатами опитування. Якщо правопорушника знайдуть, йому може загрожувати до чотирьох років в'язниці.
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До слова, в центрі культури в Харкові сходяться члени дільничних виборчих комісій.
Люди привезли протоколи та бюлетені за результатами виборів до районної та обласної рад.
Члени комісій займають два зали центру культури і фойє. Представники дільничних комісій записуються в чергу у членів міської комісії і чекають.
Людей зібралася величезна кількість, тому дотримуватися дистанції практично неможливо.
Раніше ми писали, що жителів Харкова примусили голосувати за певних кандидатів.
У Telegram-каналі опублікували листування, де анонім поскаржився на те, що співробітників певних супермаркетів відділ кадрів примушує голосувати за їх директора.
Анонім зізнався, що кілька днів тому співробітників супермаркету, які прописані в районі, від якого йде їх директор, по-одному викликали на бесіду.
До слова, вибори в Харкові 2020: кого оберуть мером, результати екзитполу 25 жовтня.
Як повідомляла Politeka, у Кернеса заговорили про "виїзні сесії" мерії в Німеччині
Також Politeka писала, що Зеленський дорікнув Кернесу за "хаос" з китайським вірусом.