У Харкові у волонтера відібрали урну з результатами " опитування Зеленського"

Всього співробітники поліції в день виборів отримали 233 повідомлення про можливі порушення в ході виборів. Про це повідомляє прес-служба ГУНП, передає newsroom.

Так, зокрема, біля школи №102 невідомий відібрав у волонтера картонну урну з результатами опитування. Якщо правопорушника знайдуть, йому може загрожувати до чотирьох років в'язниці.

До слова, в центрі культури в Харкові сходяться члени дільничних виборчих комісій.

Люди привезли протоколи та бюлетені за результатами виборів до районної та обласної рад.

Члени комісій займають два зали центру культури і фойє. Представники дільничних комісій записуються в чергу у членів міської комісії і чекають.

Людей зібралася величезна кількість, тому дотримуватися дистанції практично неможливо.

Раніше ми писали, що жителів Харкова примусили голосувати за певних кандидатів.

У Telegram-каналі опублікували листування, де анонім поскаржився на те, що співробітників певних супермаркетів відділ кадрів примушує голосувати за їх директора.

Анонім зізнався, що кілька днів тому співробітників супермаркету, які прописані в районі, від якого йде їх директор, по-одному викликали на бесіду.

До слова, вибори в Харкові 2020: кого оберуть мером, результати екзитполу 25 жовтня.

Як повідомляла Politeka, у Кернеса заговорили про "виїзні сесії" мерії в Німеччині

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