Жителів Харкова примусили голосувати за певних кандидатів

Про це розповіли в Telegram-каналі "Х Харків".

У Telegram-каналі опублікували листування, де анонім поскаржився на те, що співробітників певних супермаркетів відділ кадрів примушує голосувати за їх директора.

Анонім зізнався, що кілька днів тому співробітників супермаркету, які прописані в районі, від якого йде їх директор, по-одному викликали на бесіду.

В рамках розмови кожному з них натякнули, хто дає їм роботу.

"І сьогодні робили обзвон. І просять провести бесіду з родичами, щоб ті теж за нього віддали голоси" - написав Анонім.

До слова, Геннадій Кернес, який, ймовірно, в один тур стане знову стане мером Харкова, не зміг проголосувати на місцевих виборах.

Про це розповів його заступник Ігор Терехов.

Зазначимо, що за результатами екзитполу, які були оприлюднені вчора, 25 жовтня, після закриття виборчих дільниць, Геннадій Кернес - беззаперечний лідер у Харкові.

Судячи з даних, які були озвучені в ефірі телеканалу Україна 24, на виборах кандидатуру Геннадія Кернеса підтримали 57,9% харків'ян. Також переможцем на виборах до місцевої ради стала партія "Блок Кернеса-успішний Харків" з результатом в 39,52%.

Сам же Геннадій Кернес, який зараз перебуває на лікуванні в Німеччині, пильно стежив за виборами, і це було вперше, коли політик не зміг проголосувати.

Його заступник Ігор Терехов попередив, що Кернес скоро повернеться в Україну і виступить перед харків'янами по телевізору.

До слова, кого оберуть мером, результати екзитполу 25 жовтня.

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