На Харківщині за минулу добу зареєстрували 478 нових випадків захворювання китайським вірусом

Всього в регіоні-33 250 випадків захворювання. За добу видужала 31 людина, всього - 6 311 одужали, пише "Город Х".

В Україні збільшується кількість хворих вірусом. Згідно з даними Центру громадського здоров'я МОЗ, 25 жовтня було зареєстровано 5 426 нових випадків захворювання і 1 029 випадки одужання.

До слова, Геннадій Кернес, який, ймовірно, в один тур стане знову стане мером Харкова, не зміг проголосувати на місцевих виборах.

Про це розповів його заступник Ігор Терехов.

Зазначимо, що за результатами екзитполу, які були оприлюднені вчора, 25 жовтня, після закриття виборчих дільниць, Геннадій Кернес - беззаперечний лідер у Харкові.

Судячи з даних, які були озвучені в ефірі телеканалу Україна 24, на виборах кандидатуру Геннадія Кернеса підтримали 57,9% харків'ян. Також переможцем на виборах до місцевої ради стала партія "Блок Кернеса-успішний Харків" з результатом в 39,52%.

Сам же Геннадій Кернес, який зараз перебуває на лікуванні в Німеччині, пильно стежив за виборами, і це було вперше, коли політик не зміг проголосувати.

Його заступник Ігор Терехов попередив, що Кернес скоро повернеться в Україну і виступить перед харків'янами по телевізору.

До слова, вибори в Харкові 2020: кого оберуть мером, результати екзитполу 25 жовтня.

Як повідомляла Politeka, у Кернеса заговорили про "виїзні сесії" мерії в Німеччині

Також Politeka писала, що Зеленський дорікнув Кернесу за" хаос " з китайським вірусом.