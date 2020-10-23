У Харкові суд обрав запобіжний захід для 19-річного Дмитра Габишева, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП недалеко від екопарку

Судді підтримали прохання прокуратури і відправили хлопця під арешт на 60 діб без права внесення застави. Він буде знаходиться в слідчому ізоляторі, передає "Город Х".

На суді Дмитро Габишев розкаявся і попросив вибачення у родичів.

У свою чергу мама Дмитра Габишева заявила, що вони зроблять все можливе, щоб допомогти родині загиблих.

"Я думаю, це молодість, дурість. Ця така помилка... Так, він помилився, він винен, він понесе покарання", - заявила мати підозрюваного.

До слова, підозрюваного в смертельному ДТП на Окружній не було прав, так як їх відібрали раніше через п'яну їзду.

Так, без прав водій їздить не перший раз. Минулого року Дмитро Габишев їхав на Skoda Superb Elegance без водійського посвідчення і п'яним.

Тоді суд на рік забрав у 19-річного хлопця права і присудив штраф.

21 жовтня 2020 року Дмитро Габишев був за кермом Toyota Land Cruiser, коли автомобіль виїхав на зустрічну смугу і лоб в лоб зіткнувся з Daewoo Lanos. Водій і пасажир цього авто — полковник ДСНС з 15-річною дочкою, загинули. ДТП сталося на Окружній дорозі в районі екопарку.

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