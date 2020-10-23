Харків залишається в "червоній" зоні карантину

З 26 жовтня Харків, Люботин і кілька районів області увійдуть в «червоній зоні» епідемічного зонування, передає "varta.kharkov.ua".

Крім міст Харків, Люботин, Богодухівського, Лозівського та Першотравневого районів, максимально жорсткі карантинні обмеження діятимуть також у Золочівському районі.

Таке рішення було прийнято 23 жовтня під час засідання Державної комісії з питань ТЕБ і НС, повідомили в прес-службі ХОДА.

"У Харкові Динаміка покращилася-приріст за тиждень склав 11,1%, минулого тижня темпи приросту були значно більше. У районах області, на жаль, показники вищі, ніж минулого тижня", - зазначають у лабцентрі.

Раніше ми писали, що лікарня в Харкові відмовляється приймати хворих китайським вірусом.

У залізничній лікарні Харкова заявили про неможливість приймати інфікованих китайським вірусом через те, що медики не забезпечені спеціальним обладнанням і захисними костюмами. Крім того, зараз масово звільняються медпрацівники.

До слова, кількість жертв від вірусу на Харківщині різко збільшилася, побитий новий антирекорд.

Як повідомляла Politeka, бракує ліжок у лікарнях: у Харкові знайшли останні вільні місця для хворих вірусом, деталі.

Також Politeka писала, що хворих китайським вірусом масово вивозять з Харкова, Заява Кучера.