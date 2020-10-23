Голова Харківської ОДА Кучер розкритикував заступника мера Терехова за проблеми з коронавірусом у Харкові
В ефірі ток-шоу "Право на владу" голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, розкритикував заступника мера Ігоря Терехова за саботаж боротьби з пандемією.
"У нас інспектуються зоопарки, але при цьому не інспектуються лікарні", - обурився губернатор.
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За словами Олексія Кучера місто довгий час "не вірив" у вірус, і навіть після того, як важко захворів сам Геннадій Кернес, його підлеглі не стали вести себе більш відповідально.
"Міська влада всіляко демонструвала відсутність коронавірусу всіляко і продовжує це робити зараз. Трагізм і містика всієї ситуації: зникнення Геннадія Адольфовича, відсутність його в місті Харкові, а також боротьба з коронавірусом – всі ці речі взаємопов'язані", - зазначив губернатор.
До слова, прем'єр-міністру розповіли про епідемічну ситуацію в регіонах, зокрема на Харківщині.
21 жовтня на селекторній нараді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав регіони розгорнути мобільні госпіталі та розширити ліжковий фонд. Завдання - до кінця місяця забезпечити 80% ліжко-місць киснем.
Про це повідомили на урядовому порталі.
"Потрібно вже приймати рішення про перепрофілювання лікарень. Надавайте пропозиції про розгортання мобільних госпіталів і прорахунки, наскільки можливо розширити ліжковий фонд. Всім вже прийшла субвенція, і до кінця місяця 80% ліжко-місць повинні бути забезпечені подачею кисню", - заявив Шмигаль.
До слова, кількість жертв від вірусу на Харківщині різко збільшилася, побитий новий антирекорд.
Як повідомляла Politeka, бракує ліжок у лікарнях: у Харкові знайшли останні вільні місця для хворих вірусом, деталі.
Також Politeka писала, що хворих китайським вірусом масово вивозять з Харкова, Заява Кучера.