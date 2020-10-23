У підозрюваного в смертельному ДТП на Окружній не було прав, так як їх відібрали раніше через п'яну їзду

Так, без прав водій їздить не перший раз. Минулого року Дмитро Габишев їхав на Skoda Superb Elegance без водійського посвідчення і п'яним.

Тоді суд на рік забрав у 19-річного хлопця права і присудив штраф, передає "Харків Today".

21 жовтня 2020 року Дмитро Габишев був за кермом Toyota Land Cruiser, коли автомобіль виїхав на зустрічну смугу і лоб в лоб зіткнувся з Daewoo Lanos. Водій і пасажир цього авто — полковник ДСНС з 15-річною дочкою, загинули. ДТП сталося на Окружній дорозі в районі екопарку.

"Це ж п'яний їхав о 6 ранку. Значить важили і бухали всю ніч.Ось і результат. Чому п'яні відморозки не взяли таксі або можна скористатися послугою тверезого водія. Тепер безвідповідальне га*но покарати по всій строгості. Невинні люди загинули.Це навмисне подвійне вбивство", " безкарність порожлает безкарність, емеу дебілу нічого не буде або буде загарать у в'язниці, як зайуеаа, питання, хто поверне людей, і як жити далі родичам загиблих", "Відразу вишка за це.Але у нас дадуть 7-8 років і то відмазувати будуть цього виродка ，батьки，у цій країні є відповідальність і покарання.？",- пишуть харків'яни в коментарях.

Нагадаємо, що під Харковом в аварії загинули батько і дочка.

У позашляховику, який на швидкості в'їхав у Заз, був син екс-керівника поліції метрополітену в Харкові. Молодий чоловік запевняє, що не був за кермом, оскільки позбавлений прав, а за кермом перебував водій, який втік.

Як повідомили очевидці, молоді люди були п'яні. Пізніше з'ясувалося, що раніше Дмитро Габишев був позбавлений водійських прав за водіння автомобіля в нетверезому вигляді.

На місці ДТП з'явився і батько молодої людини, який давав йому поради нічого не розповідати.

До слова, кількість жертв від вірусу на Харківщині різко збільшилася, побитий новий антирекорд.

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