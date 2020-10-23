Депутати в Лозівському районі Харківської області планували проведення незаконного референдуму

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Селищний голова 21 вересня підписав незаконне рішення сесії Ради про призначення місцевого референдуму для створення об'єднаної територіальної громади.

"Депутати разом із селищним головою вирішили, що нова територіальна громада, центром якої мав стати саме їхній населений пункт, має об'єднати ще сім сусідніх сіл. Через проведення "референдуму" депутати планували надати своєму рішенню статус легітимного", - йдеться в повідомленні.

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