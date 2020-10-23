У Харківській області піротехніки знешкодили 63 небезпечних боєприпасів часів Другої світової

Як повідомляє прес-служба ДСНС, піротехніки в Харківській області проводили планове обстеження території лісового масиву в селищі Жихор, де за часів Другої світової війни йшли запеклі бої.



Під час обстеження було виявлено 63 боєприпаси, серед яких 7 німецьких осколкових авіаційних бомб-мін SD-2, 38 одиниць артснарядів різного діаметру, 8 50-міліметрових і 10 81-міліметрових мінометних мін.



Всі вибухонебезпечні предмети ліквідовані, постраждалих немає.

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У залізничній лікарні Харкова заявили про неможливість приймати інфікованих китайським вірусом через те, що медики не забезпечені спеціальним обладнанням і захисними костюмами. Крім того, зараз масово звільняються медпрацівники.

За словами директора медзакладу Ігоря Пасюри на даний момент у них немає навіть інфекціоніста, а протягом доби звільнилися понад 20 осіб.

"Величезна проблема з киснем. У нас, на жаль, є тільки 16 точок для підключення кисню. Якщо нам планували відкрити 30 ліжок, то це взагалі не відповідає ні стандартам, ні логіці якісно медичної допомоги", – розповів директор.

До слова, кількість жертв від вірусу на Харківщині різко збільшилася, побитий новий антирекорд.

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